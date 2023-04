Il centrocampista olandese dell'Atalanta Teun Koopmeiners, che era a un passo dalla convocazione per il match contro la Cremonese di sabato sera, alla ripresa degli allenamenti oggi pomeriggio a Zingonia si è allenato a parte.



Resta quindi in dubbio anche per la gara della vigilia di Pasqua in casa col Bologna, mentre Djimsiti, che ha svolto parte della seduta in gruppo, va verso il rientro. Sempre out Vorlicky e Hateboer.