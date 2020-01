L'ultimo mercato, quello lungo e afoso dell'estate, nella bergamasca si è caratterizzato sì di acquisti soddisfacenti-Malinovskyi, Muriel- ma anche e soprattutto di rinnovi, da Ilicic fino allo stesso Gasperini. Adesso che è iniziato il più freddo mercato invernale, è tempo di congelare anche altri punti saldi dell'Atalanta. Andrea Masiello, il difensore maturo ed esperto, cardine della retroguardia nerazzurra, ha la possibilità di chiudere la carriera nella squadra da Champions di mister Gasperini.



L'ex Bari e Genoa in questo ultimo periodo è meno utilizzato dal tecnico di Grugliasco ma quando è chiamato in causa risulta sempre decisivo nel dare il suo apporto e incitare i compagni da dietro le quinte. Per questo potrebbe presto arrivare il meritato premio per quanto fatto in questi anni a Bergamo: il rinnovo di contratto. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, infatti, l'entourage del giocatore e la dirigenza dell'Atalanta si stanno per incontrare per trovare l'intesa e prolungare l'accordo in scadenza nel 2021 per un altro anno. In questo modo il numero 5 rimarrebbe a Bergamo fino ai 36 anni, a giugno del 2022.