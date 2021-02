La squadra di mister Gian Piero Gasperini, dopo una domenica di riposo, si è data appuntamento questo pomeriggio per preparare la delicata sfida di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli, in programma mercoledì 10 febbraio alle 20.45 al Gewiss Stadium.



TRE KO- Al centro Bortolotti di Zingonia il tecnico di Grugliasco ha dovuto ancora fare a meno di tre giocatori: Hans Hateboer, ancora alle prese con la frattura riaperta al metatarso del piede sinistro, Joakim Mæhle, dolorante per il piede suturato, e Bosko Šutalo, che ancora non si è ripreso dal guaio alla caviglia. Per tutti e tre è proseguito il programma di allenamento differenziato e si allontana sempre di più la speranza di vederli in campo contro il Napoli. Domani, martedì 9 febbraio, è in programma un altro allenamento, sempre al Centro Bortolotti, a porte chiuse.