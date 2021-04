Dopo il giorno di riposo concesso da mister Gian Piero Gasperini, i giocatori dell'Atalanta si sono dati appuntamento questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia per prepararsi alla sfida con la Juve, ospite domenica alle 15 al Gewiss Stadium.



A PARTE- Come riporta il canale ufficiale Atalanta.it, la squadra è stata divisa in due gruppi di lavoro: chi non ha giocato a Firenze ha preso parte a una partitella con la Primavera, mentre gli altri si sono sottoposti a un normale seduta. Ancora lavoro differenziato per l'ala destra Hans Hateboer, che sta recuperando dall'infortunio al metatarso del piede sinistro. Ai box invece l'attaccante Sam Lammers, colpito da gastroenterite. Domani, mercoledì 14 aprile, è in programma un allenamento al mattino, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.