La squadra di mister Gian Piero Gasperini si è ritrovata a Zingonia oggi pomeriggio per riprendere gli allenamenti in vista della gara con l'Hellas Verona, sabato alle 17.15.



A prendere parte alla seduta sul campo principale del centro sportivo Bortolotti però, soltanto chi ha giocato martedì sera nel derby contro il Brescia: dato che il tecnico nerazzurro si era avvalso di un mini turnover, i Big della Dea sono rimasti tutti in vacanza. Oltre a Toloi, Hateboer, Freuler, Ilicic e Muriel, Gollini e Palomino si sono uniti a Tameze pre presenziare questa mattina alla sfilata Dolce & Gabbana all’Humanitas di Rozzano.



Invece, il capitano dell'Atalanta Papu Gomez, si sta godendo da due giorni le vacanze a Forte dei Marmi per ricaricare le pile in vista del prossimo assist, il 17esimo.