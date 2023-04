La sfida tra Atalanta e Roma, in programma alle 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo, è il posticipo che chiude la 31esima giornata di Serie A. Di seguito l'analisi degli episodi arbitrali discussi con la moviola di Calciomercato.com:





Atalanta-Roma ore 20.45

Direttore di gara: Irrati

Assistenti: Bindoni-Galetto

IV° Uomo: Volpi

VAR: Abisso

AVAR: Aureliano



31' - Altro rigore chiesto dalla Roma: cross dalla destra, Toloi interviene su Abraham colpendo il pallone assieme al piede dell'inglese. Irrati concede il corner, il VAR non interviene: non era angolo, ma l'italo brasiliano sembra colpire la sfera e solo dopo leggermente Abraham.



23' - Sulle proteste di Nuno Santos relative all'occasione precedente, interviene Gasperini che gli intima di sedersi e Irrati lo ammonisce.



22' - Ederson sbraccia in area e colpisce Pellegrini, senza farlo apposta ma rischiando di provocare calcio di rigore. Irrati lascia correre.