L'esterno dell'Atalanta Matteo Ruggeri, ricercato dalla Salernitana per il mercato di riparazione di gennaio, sta trovando sempre più spazio sulla fascia sinistra con mister Gasperini, che ancora non ha un mancino naturale in quel ruolo: "La rincorsa in granata con la salvezza agguantata all’ultima giornata è stato sicuramente un passo importante per la mia crescita. Da questa estate mi sto allenando forte per conquistare l’Atalanta. Via in prestito a gennaio? Sinceramente non so nulla”, ha svelato a L'Eco di Bergamo, "Quando sono tornato da Salerno, dopo due stiramenti di secondo grado al flessore, mi sentivo ancora la gamba un po’ vuota rispetto all’altra. Questo non mi consentiva di spingere come volevo io, probabilmente giocavo un po’ con il freno a mano tirato”.