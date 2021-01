L'arbitro di Atalanta-Sassuolo, in programma domenica alle 15 al Gewiss Stadium, sarà Fabio Maresca di Napoli. In cabina Var ci sarà Irrati di Pistoia, davanti al monitor in occasione della finale del Mondiale russo tra Francia e Croazia.



IL BILANCIO- Per Fabio Maresca, napoletano di quasi quarant'anni, l'Atalanta è l'ottava squadra più diretta: 10 partite, con un bilancio che sorride ai nerazzurri di mister Gian Piero Gasperini. Sei vittorie per la Dea sotto il suo fischietto, due pareggi e due sconfitte. Ben ventuno i cartellini gialli estratti nei confronti degli orobici, a cui ha concesso due rigori.



L'ULTIMO PRECEDENTE- L'ultima gara in cui Maresca ha arbitrato l'Atalanta è stata contro la Lazio, lo scorso 30 settembre del campionato corrente, quando la Dea si impose per 1-4 all'Olimpico.