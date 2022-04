Sassuolo-Atalanta è una delle gare della 32a giornata in programma domenica alle 15.



LE ULTIME - Dionisi senza Frattesi squalificato, vicino a Maxime Lopez giocherà Matheus Henrique e sulla fascia destra Muldur parte avanti a Toljan. Dall'altra parte, testa a testa Kyriakopoulos-Rogerio con il primo favorito sul brasiliano. Fuori per squalifica de Roon, Gasperini lo dovrebbe sostituire con Koopmeiners e Pezzella è favorito su Zappacosta sulla fascia. Dopo il gol in Europa League Muriel va verso la panchina, Boga scalpita per un posto da titolare.



IN TV - Il match sarà trasmesso in streaming su DAZN.



Le probabili formazioni:



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez, Henrique; Defrel, Raspadori, Traoré; Scamacca.



ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, Freuler, Koopmeiners, Pezzella; Pessina, Malinovskyi; Boga.