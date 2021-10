L'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi ha detto la sua sulla sconfitta dell’Atalanta contro il Milan: “I rossoneri sono complicati per tutti, le vittorie gli stanno dando grande consapevolezza. Per l’Atalanta, per esempio, è la squadra più difficile da affrontare”.



Anche perché per i bergamaschi si tratta della seconda sconfitta consecutiva contro la squadra di Pioli, dopo quella – sempre a Bergamo – del maggio scorso, all’ultima giornata di campionato che ha regalato ai rossoneri la Champions.