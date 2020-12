L’esterno sinistro dell’Atalanta Robin Gosens parla ai microfoni di Sky dopo il 4-1 alla Roma: “Dopo il gol subito in avvio, abbiamo giocato meglio e siamo riusciti a rimontare. Per quello che si è visto in campo il risultato ci sta tutto. Speriamo che il momento più difficile sia passato. Abbiamo lavorato molto bene, ma la Champions League toglie tante energie. Ora siamo più liberi, stiamo bene fisicamente e si vede“.



ILICIC- “Ilicic è un giocatore che fa la differenza. Lo ha fatto vedere spesso, sono contento che sia entrato in campo così perché è un leader e ci può far fare il salto di qualità. Lo spogliatoio è sempre unito, questo posso assicurarlo. I tifosi ci mancano perché il loro calore era un grande stimolo, ma speriamo che possano tornare presto“.