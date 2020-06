Il preparatore atletico Eugenio Albarella, intervenuto a Radio Punto Nuovo, ha svelato i segreti del suo collega ex Juve che sta facendo volare l'Atalanta: "Jens Bangsbo è un consulente metodologico dell’Atalanta, non è solo questione di fisico: c’è una tattica, una strategia che esalta il biotipo. Si esaltano le caratteristiche dei calciatori mettendoli in condizione di giocare al meglio”.



DEA MORTIFICATA IN ITALIA- “Il metodo Bansgbo è noto da anni, lo seguono in molti staff. L’allenatore Gian Piero Gasperini ha capito l’importanza della specificità: negli stessi ruoli, nel tempo, sono passati giocatori con più o meno le stesse caratteristiche. Il risultato è esaltare le caratteristiche dei singoli. L’Atalanta è una realtà di alto livello, in Premier League non sarebbe mortificata come nel calcio italiano: investimenti minimi, plusvalenze e ricerca della specificità”.