Vincenzo Montella, ex tecnico, tra le altre, di Milan e Fiorentina, nella stagione 2011/2021 si è seduto sulla panchina del Catania e ha ammirato il talento di quello che poi è diventato il leader dell'Atalanta Papu Gomez: "Provai a prenderlo alla Fiorentina e al Milan, anche prima di Bergamo. Conservo ricordi ottimi, l’ho sempre stimato", ha confidato a La Gazzetta dello Sport.



MIGLIORATO- "Rispetto ai miei tempi, è un altro: era giovane, non cercava

molto la porta. Ora legge bene le partite, è istintivo e copre il campo perfettamente. Geniale l’intuizione di schierarlo al centro, bravo il Gasp. A Zingonia si è consacrato. E lo dico con un po’ di rammarico. La Champions è un altro livello rispetto alla A, ma ha dimostrato di starci, eccome. Come tutta l’Atalanta".