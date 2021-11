Il portiere dell'Atalanta Juan Musso, impegnato con l'Argentina del c.t. Scaloni, ha parlato a La Naciòn della sua avventura in nerazzurro: "L'Atalanta è stato l'avversario che ho subito di più. Una volta ho preso 7 gol, poi 4, poi ancora 3…. Muriel mi ha segnato per otto volte in cinque partite. Non mi è successo con nessun'altra squadra. Quando ho scoperto che mi stavano cercando, ero felice e ho detto al mio agente di prestare attenzione".



GROSSA CIFRA- "L'Atalanta non è un club che fa grandi acquisti. Già solo per questo è una grande responsabilità. Per quella cifra l'Atalanta avrebbe potuto scegliere qualcun altro e invece ha scelto me. Certo, ora le persone mi guardano molto di più e pretendono molto di più da me. Ed è giusto, è ciò che devono fare".



MESSI- "Messi è un leader. Se Messi, che è unico, si sforza, tutti gli altri devono seguirlo. A volte va bene arrabbiarsi e persino litigare, ma guidare non è urlare o dire cosa fare. Il leader mostra la strada, e con il suo stile, fa salire di livello il gruppo. Gli vedi fare uno sforzo e sai che devi fare uno sforzo anche tu. Tu migliori te stesso, migliorano tutti, migliora la squadra".