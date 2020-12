L'Inter di Antonio Conte sembra essere sempre più vicino al capitano dell'Atalanta Papu Gomez. Ma il giornalista Alfredo Pedullà, durante Sportitalia Mercato, frena l'entusiasmo dei tifosi milanesi: “L’Inter può esserci sul giocatore, il problema è che lo devi pagare. A me sorprenderebbe se l’Atalanta regalasse Gómez, come tutti vorrebbero, in un mercato difficile come quello di gennaio, pagando soltanto l’ingaggio".



30 MILIONI- "Se paghi il cartellino otto-dieci milioni, come vorrebbe l’Atalanta minimo, è un’operazione che al lordo ti costa trenta milioni”.