Atalanta-Napoli, big match della domenica sera, è al centro dell'analisi dell'ex tecnico della Spal Leonardo Semplici, che a 'Radio Crc' dichiara: "Le critiche fanno parte del gioco. Per me Gattuso finora ha svolto un lavoro eccellente. In campionato il Napoli è tra le protagoniste. Domani sfiderà l'Atalanta, una formazione di livello. Ma il Napoli ha tutte le carte in regola per controbattere colpo su colpo a Bergamo e vincere".