L'ex difensore del Milan Mauro Tassotti, intervistato da L'Eco di Bergamo, si è complimentato con l'entourage nerazzurro per il mercato invernale, proponendo altri due profili da aggungere alla lista dei desideri estiva: "Kovalenko può ricoprire già più ruoli, ha tempi d’inserimento e sa farsi trovare in zona gol. All’Atalanta se avrà continuità potrà farne 6 o 7. Viktor è un bel colpo”.



MYKOLENKO E MATVIJENKO. “Può giocare mezzala o trequartista, sarà un jolly per Gasperini contro la stanchezza da calendario. Io terrei d’occhio Mykolenko della Dinamo Kiev e Matvijenko dello Shakhtar”.