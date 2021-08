L'Atalanta chiede scusa, ma poi passa all'attacco. Tenta di ricucire il rapporto con la Fiorentina, dopo averle scippato Zappacosta con un altro colpo alla Pasalic che ai Viola ha lasciato l'amaro in bocca, ma solo per scucirle Amrabat.



Dentro e fuori dal campo, è sfida infuocata tra Dea e Giglio, che si scontreranno alla terza giornata di Serie A. Le ultime notizie parlano di un sorpasso sprint dell'Atalanta sul Napoli per il centrocampista marocchino, che verrebbe a Bergamo in prestito.