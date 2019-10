Dopo il disastroso esordio assoluto in Champions League e il 4-0 subito in trasferta contro la Dinamo Zagabria prosegue con la seconda giornata l'avventura europea dell'Atalanta. Gli uomini di Gian Piero Gasperini ospitano nell'inedita cornice di San Siro lo Shakhtar Donetsk sconfitto anch'esso alla prima giornata dal Manchester City per 3-0. Una partita che è già da dentro fuori per i sogni qualificazione di entrambe le squadre.



STATISTICHE - Questo sarà il primo incontro in competizioni ufficiali tra Atalanta e Shakhtar Donetsk. Lo Shakhtar Donetsk ha vinto solo una delle sue 11 trasferte contro squadre italiane in competizioni europee (1V, 2N, 8P), subendo gol in tutti e 11 gli scontri (30 gol subiti, 2.7 a partita di media). La sconfitta per 4-0 dell'Atalanta contro la Dinamo Zagabria alla 1ª giornata è stata la sconfitta più pesante di una squadra alla prima partita in Champions League da quando il Qarabag perse 6-0 contro il Chelsea nel settembre 2017. Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha perso le sue due partite di Champions League senza segnare alcun gol (Inter 0-1 Trabzonspor nel 2011, Dinamo 4-0 Atalanta nella 1ª giornata). Il portiere dello Shakhtar Andriy Pyatov non è riuscito a tenere la porta inviolata in nessuna delle sue ultime 20 partite in Champions League.



