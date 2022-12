Il duttile esterno dell'Atalanta Davide Zappacosta, fermato nelle vacanze estive da un guaio muscolare di cui ha subìto poi una ricaduta a inizio settembre, ha saltato gran parte della stagione. L’infortunio al retto femorale è arrivato ancora prima dell'inizio del ritiro estivo con la squadra, e non si è ancora risolto: l'esterno di Sora sta continuando a seguire un programma personalizzato sul campo. Non ci sono indicazioni sulla tempistica del suo rientro, ma la speranza di mister Gasperini è di riaverlo alla ripresa del campionato.



Novanta minuti totali finora, due tempi da 45′ contro Torino e Monza, ciò che ha raccolto Zappacosta tra l'1 e il 5 settembre, prima di infortunarsi di nuovo nell’amichevole a Zingonia di metà settimana. Gli altri sono tutti arruolabili, compresi Toloi e Muriel, che avevano saltato le ultime partite per problemi fisici.