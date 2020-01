Non si tratta di Ali Adnan, bensì di Adnan Januzaj, il fantasista belga del Real Sociedad su cui punta gli occhi lo staff bergamasco dell'Atalanta per portarlo alla corte di mister Gasperini. Il suo ruolo? Quasi un 'vice' Ilicic, anche se lo sloveno, all'apice della forma, non verrà mai messo in discussione nel suo ruolo dietro le punte.



SERVE ALLA DEA- Certo è che con la Champions da giocare contro il Valencia, in campionato un ricambio può servire eccome. Il calciatore di origini albanesi ha espresso l'intenzione di trasferirsi in Italia e la posizione in classifica dell'Atalanta, secondo quanto appreso, lo sta spingendo verso la piazza orobica. Per aggiudicarselo però l'Atalanta dovrà vincere la concorrenza di Milan, Roma e Parma.