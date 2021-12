L'urna di Nyon consegna all’Atalanta l’Olympiakos di Pedro Martins per lo spareggio di Europa League: andata il 17 febbraio al Gewiss Stadium, ritorno il 24 febbraio in Grecia, al Pireo. Ecco formazione tipo, stella e cammino degli avversari dei nerazzurri. La Dea non era tra le teste di serie e incontrava una tra le seconde dei gironi di Uel.



OLYMPIAKOS



LA FORMAZIONE TIPO (4-2-3-1): Vaclik; Lala, Papastathopoulos, Cissè, Karbownick; Camara, M’Vila; Masouras, Camara, Onyekuru; El Arabi. All. Martins.



LA STELLA: il difensore centrale Sokratis Papastathopoulos. Quando militava nel Borussia Dortmund era tra i migliori nel suo ruolo. A 33 anni è tornato in patria, per chiudere il cerchio iniziato da ragazzino con l’AEK. Diciannove presenze (e 1 assist) in questa stagione, vanta grande esperienza, 6.902’ in coppe internazionali, il trascinatore carismatico dei greci.



IL CAMMINO: Nella Super League greca alla fine del campionato 2020/2021 è arrivato primo a 90 punti. Quest'anno, nel gruppo D di Europa League, si è posizionato sul secondo gradino del podio, a quota 9 punti, dietro all’Eintracht (12), scavalcando Fenerbahce (6) e Anversa (5). Ne ha vinte 3 e perse 3, nessun pareggio: 8 reti realizzate, 7 subite.



I PRECEDENTI: non ci sono precedenti tra le due squadre.