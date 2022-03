Gasperini deve rinunciare a Rafael Toloi al 10' del primo tempo di Bayer Leverkusen-Atalanta: nel tentativo di murare Diaby, il Nazionale italiano si è stirato all'altezza del flessore destro e ha dovuto lasciare il campo in barella. Problema anche in chiave campionato, dato che i tempi di recupero non saranno certo immediati e lo costringeranno a saltare il Bologna lunedì.