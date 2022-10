Brutte notizie per l'Atalanta: si ferma Toloi. Il club nerazzurro ha diffuso una nota sul proprio sito ufficiale: "Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Toloi hanno evidenziato una lesione muscolare di grado I del bicipite femorale della coscia destra. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e il calciatore verrà monitorato giorno per giorno". Toloi sarà di sicuro indisponibile almeno per la prossima partita di campionato contro l'Udinese.