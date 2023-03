Insieme a Højlund, l'altro classe 2003 dell'Atalanta inseguito sul mercato europeo è sicuramente Giorgio Scalvini. Anche per lui si parla di 40-50 milioni, ma i Percassi non sono sicuri di volersene privare già a giugno.



Per questo stanno lavorando con il suo agente per arrotondargli lo stipendio, fermo a circa 180mila euro: la richiesta è di 1 milione, ma la dirigenza nerazzurra non arriverebbe oltre i 500 mila euro. Un ostacolo non indifferente, visto che i club di Premier, dove lui sogna di giocare, sarebbero disposti a soddisfargli la richiesta. Il futuro di Scalvini è sempre più lontano da Bergamo.