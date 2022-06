Goleador con la sua Danimarca, il duttile esterno Maehle non riesce a sbloccarsi quando gioca con la maglia dell'Atalanta. Tanto da aver perso col tempo la maglia da titolare in favore di Zappacosta e Hateboer.



La sua partenza sembra scontata, tanto più dopo l'interessamento da parte del West Ham, che ha mandato osservatori in tribuna per il match che la Danimarca ha giocato contro l'Austria. La valutazione dell'ala nerazzurra è di circa 14 milioni.