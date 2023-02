L'Atalanta sta lottando per entrare nelle prime quattro posizioni Champions anche per convincere i suoi gioielli a non cambiare casa. Tra gli altri, il centrocampista Teun Koopmeiners, finito nel mirino del ricco Liverpool. Per questo la squadra bergamasca si sta cautelando e ha messo gli occhi su un suo possibile erede: Jacob Steen Christensen, centrocampista danese classe 2001 in forza al Nordsjaelland, che è in testa alla Superligaen. Vicino a trasferirsi al Panathinaikos la scorsa estate ma saltato a causa del mancato accordo economico tra le due società, potrebbe arrivare a parametro zero, perché in scadenza contrattuale e senza volontà di rinnovare.



Da battere la concorrenza di Spezia e Fulham, ma i bergamaschi si troverebbero in una situazione di vantaggio in quanto fortemente interessati al giocatore perché un profilo giovane ma già abbastanza esperto che potrebbe sostituire Koopmeiners in mezzo al campo.