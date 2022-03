Giornata di rifinitura per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, in vista del match degli ottavi di finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Nel corso dell'ultima seduta di allenamento si è rivisto sul terreno di gioco di Zingonia Josip Ilicic: il fantasista era a bordo campo per osservare l'allenamento dei compagni, a due anni di distanza esatti dal poker realizzato in Champions contro il Valencia.