Penultimo allenamento per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini in vista della sfida contro la Sampdoria in programma lunedì sera alle ore 20.50 al Gewiss Stadium di Bergamo. Miranchuk, Palomino e Muriel hanno svolto una parte del lavoro col gruppo, i tre verranno valutati nella rifinitura. Ancora assente Duvan Zapata, fermo a causa del problema al legamento dell'adduttore.