Atalanta-Spezia è una delle prime gare che apriranno la 33º giornata di campionato, la partita in programma mercoledì 3 alle 18 sarà visibile in tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e Dazn.



Le probabili formazioni



Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, Ederson, de Roon, Maehle; Koopmeiners, Pasalic; Zapata. All.: Gasperini

Spezia (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Wisniewski, Bastoni; Kovalenko, Ekdal, Esposito; Verde, Shomurodov, Gyasi. All.: Semplici.