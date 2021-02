Il portiere dell'Atalanta Marco Sportiello ha parlato ai microfoni di Atalanta.it al termine della gara vinta in extremis dalla Dea, che all'ultimo secondo ha rischiato di dover subire un tiro dal dischetto dal Cagliari. L'estremo difensore dell'Atalanta è tornato sull'episodio: "Sono stati secondi di disperazione, non ho rivisto le immagini. Ma è andata bene così, era importante vincere oggi dopo qualche passo falso, ma abbiamo la mentalità giusta".



GRANDE SQUADRA- "Non si può sempre vincere dominando, abbiamo fatto una partita abbastanza solida, non abbiamo concesso praticamente nulla. Poi c’è stato un assedio nel finale, Muriel ha trovato questo gol stupendo che ci ha dato tre punti fondamentali. È una vittoria da grande squadra. Abbiamo dei valori importanti, chi entra può cambiare la partita".