Mentre le parti stanno cercando ancora un accordo per Tomiyasu (ballano ancora almeno 5 milioni di euro tra domanda del Bologna e offerta della Dea), la dirigenza dell'Atalanta tiene sotto controllo un altro difensore: Piero Hincapié, centrale ecuadoriano che gioca in Argentina, al Talleres.



LE CONCORRENTI- Su di lui ci sono anche Atletico Madrid, Betis,Lazio, Milan e Samp. Il presidente del Talleres al sito spagnolo El Desmarque ha svelato: "C'è una trattativa avanzata con un club italiano", le parole di Andres Fassi. Che sia l'Atalanta?



DUTTILE- Hincapié, classe 2002, sta giocando in Coppa Americada da titolare: in Colombia-Ecuador ha incontrato Zapata. Come analizza L'Eco di Bergamo, si tratta di un centrale mancino che sa giocare anche come terzino sinistro. Servono almeno 6-7 milioni per acquistare Hincapié: i Percassi ci pensano.