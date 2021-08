Con la partenza di Diego Godin, il Cagliari punta forte sul difensore argentino dell'Atalanta Palomino: quello che era sembrato un tiepido interesse, nelle ultime ore è diventato un serio pressing.



La dirigenza del club orobico si è già mossa per il suo eventuale sostituto: Mario Vuskovic, difensore 19enne dell'Hajduk Spalato. Se l'affare non dovesse andare in porto, pronto anche il piano B: Anel Ahmedhodzic, classe ’99 dal doppio passaporto svedese e bosniaco che milita oggi nel Malmo.