A due giorni dalla delicatissima sfida di ritorno della Coppa Italia contro il Napoli- l'Atalanta è costretta a vincere per agguantare la finale-mister Gian Piero Gasperini è costretto a fare la conta dei diffidati.



ROMERO OUT- Al di là degli infortunati- bisognerà capire se Sutalo recupererà dal problema alla caviglia, se Maehle non sentirà più dolore al piede suturato, se Kovalenko si rimetterà dalla gastroenterite e se Hateboer dovrà sottoporsi o meno a intervento per la frattura riapertasi al metatarso del piede sinistro- Cristian Romero non ci sarà a causa della squalifica che dovrà scontare.



ILICIC E MALINOVSKYI- Attenzione però anche ai diffidati, in caso di passaggio a un'eventuale finale: nemici del cartellino giallo due tra i giocatori più utilizzati nell'ultimo periodo, Josip Ilicic e Ruslan Malinovskyi. Vedremo se il tecnico di Grugliasco deciderà di rischiarli e, se sì, se dal 1' o solo a gara in corso.



GOSENS IN GOL- Una bella notizia arriva però per la duttile ala tedesca Robin Gosens- sabato ha dato prova di grande abilità anche lungo l'out di destra: la Lega ha riassegnato il gol al numero 8 della Dea, dopo che era stato interpretato come autogol di Sirigu. ​Sono quindi sette le reti segnate in questa stagione dal nazionale della Germania alla corte di mister Gasp.