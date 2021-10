Per la prima volta da inizio stagione, il Gewiss Stadium sarà sold out. Per la gara di Champions contro lo United, il 2 novembre alle 21, sono stati venduti tutti i 14800 biglietti disponibili. Le prelazioni riservate agli abbonati della stagione 2019/2020 avevano già fatto razzia di posti, ma è bastata un'ora di vendita libera per far crollare le disponibilità: una ventina di minuti in coda sul circuito Vivaticket e i biglietti sono andati a ruba in poco tempo.



Un segnale importante per Bergamo, che a inizio stagione ha dovuto registrare un calo di presenze dei suoi tifosi tra trasferte e gare in casa (colpa anche del caro biglietti, ora tagliato dalla società) e lo scioglimento del gruppo ultras della Nord.