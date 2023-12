Inizialmente annunciato in formazione per l'Atalanta, Giorgio Scalvini ha dovuto dare forfait nel riscaldamento prepartita col Lecce.



Come riporta l'Ansa, il difensore ventenne dei nerazzurri ha accusato un fastidio alla regione adduttoria della coscia sinistra.



Al suo posto è sceso in campo Mario Pasalic, che gioca in mediana con arretramento in difesa di Marten de Roon.