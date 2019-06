Nome nuovo per il mercato dell'Atalanta. Data sulle tracce di Robert Skov del Copenaghen. E di un altro attaccante esterno danese: il quasi omonimo Andreas Skov Olsen del Nordsjaelland. Occhi anche sul terzino danese Joakim Maehle del Genk e del centrocampista francese Pierre Lees-Melou del Nizza. Intanto, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, dall'Inter arriva il 18enne centrocampista Riccardo Burgio. ​Ieri in serata incontro tra Atalanta e Spal per il portiere Berisha e l’esterno D’Alessandro, rientrato dal prestito all’Udinese.