Carlos Augusto, terzino del Monza, è una delle note più liete della stagione dei brianzoli, quarti in classifica in Serie B. Il suo agente, Rafael Brandino, parla dell'ex Corinthians a Monza-News.it: "L'Atalanta? Sì ma non solo, Carlos interessa anche ad altre squadre di Serie A di altri paesi. Molte squadre sono interessate a lui, ma non posso fare nomi e lui sta bene al Monza".