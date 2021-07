Svelate le nuove divise dell'Atalanta per la stagione 2021-22. La prima maglia ha un tessuto ultraleggero tinto fino, girando la maglia infatti è colorata anche dall’altra parte. È stata inserita la scritta Bergamo sulla maglia per sottolineare il legame con la città. La prima maglia ha un colletto nerazzurro e linee dorate tra le scrisce nere e azzurre. La seconda maglia presenta il profilo della Dea in sovrimpressione. La terza maglia, arancio-salmone, ha in sovrimpressione la tribuna rinascimento. Nera una delle divise del portiere. Altri dettagli lì pubblicano su Atalanta.it.