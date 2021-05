Prosegue al 'Centro Sportivo Bortolotti' il cammino dell'Atalanta verso la trasferta di domenica pomeriggio contro il Parma. La squadra di Gasperini ha sostenuto una seduta pomeridiana: il difensore Rafael Toloi ha lavorato a parte.



Domani è in programma l'ultimo allenamento prima della partenza per la cittadina parmense, alla ricerca di punti pesanti per la zona Champions League.