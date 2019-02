Brutta notizia per l'Atalanta in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia, prevista per il 24 aprile: il difensore Rafael Toloi, diffidato, è stato ammonito al 40° del primo tempo e non sarà a disposizione contro la Fiorentina. Stessa sorte per Hans Hateboer, ammonito nel recupero della prima frazione.