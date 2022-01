Il Giudice sportivo ha deciso che Atalanta-Torino, partita in programma lo scorso 6 gennaio ma non disputata perché la squadra granata era stata bloccata dall'Asl, dovrà essere rigiocata. Ma quando?



Al momento è impossibile calendarizzare la partita, la squadra nerazzurra, infatti, se dovesse arrivare in finale sia in Coppa Italia che in Europa League avrebbe tutti i turni infrasettimanali occupati dalle partite di coppa. Bisognerà quindi capire come procederà il cammino dell'Atalanta nei due tornei per capire quando potrà essere rigiocata la partita.