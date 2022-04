La più grande sorpresa nella formazione del Torino che è scesa in campo contro l'Atalanta è rappresentata da Vanja Milinkovic-Savic. Nelle ultime partite a difendere la porta granata era stato sempre Etrit Berisha ma al portiere albanese è ora stato nuovamente quello serbo.



Il motivo del cambio tra i pali lo ha spiegato Ivan Juric: "Berisha ha avuto la febbre e non ha giocato contro lo Spezia per quello. Ma oggi la scelta è stata tecnica: i rilanci lunghi di Vanja mi servivano per ridurre la pressione dell’Atalanta”.