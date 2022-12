La Juventus non ha abbandonato la pista che porta all'esterno dell'Atalanta Joakim Maehle, protagonista nel Mondiale in Qatar con la Danimarca, che piace per il ruolo di vice Cuadrado. I bianconeri spingono per un prestito secco, ma il presidente nerazzurro Percassi non si smuove: si siederà al tavolo solo per una cessione, con valutazione fissata intorno ai 15 milioni di euro.