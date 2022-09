Roma-Atalanta è durata solo sette minuti per Juan Musso. Il portiere dell'Atalanta è caduto a terra dopo uno scontro aereo con il compagno di squadra Merih Demiral, testa contro testa. Musso è stato costretto al cambio, sostituito da Sportiello: la prima diagnosi parla di trauma cranico, l'estremo difensore argentino è stato trasportato al Policlinico Gemelli per accertamenti. Musso è vigile e orientato, ma servono gli esami strumentali per stabilire l'entità del colpo. Possibile che il portiere non rientri con la squadra che venga genuto in osservazione in ospedale.