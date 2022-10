Cosa c'è di meglio, alla vigilia di Halloween, che scendere in campo mascherati? Lo deve pensare il portiere dell'Atalanta Juan Musso che domenica alle 12.30 a Empoli potrebbe ritornare tra i pali con la sua maschera in carbonio che gli protegge lo zigomo. Dopo oltre un mese di assenza l'argentino, pre-convocato da Scaloni, è pronto a riprendere il posto di Sportiello, in ballottaggio fino all'ultimo.



Il secondo dubio riguarda la difesa: Djimsiti è pronto a tornare dal 1' in retroguardia, ma Gasperini non è certo di potere dire lo stesso di capitan Toloi, che solo ieri ha ripreso parzialmente a lavorare con i compagni. Infine, in attacco, mancherà lo squalificato Muriel: Zapata si gioca una maglia da titolare col suo vice, il giovane Hojlund, che nel test infrasettimanale era stato autore di una tripletta. Ma c'è anche la possibilità che possano partire insieme, mandando all'aria la staffetta. Oggi Gasperini scioglierà i primi dubbi con una doppia seduta.