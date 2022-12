Atalanta e Verona si vedranno a breve per definire le posizioni di Roberto Piccoli e Alessandro Cortinovis, attaccanti di proprietà nerazzurra in prestito all’Hellas dove però hanno avuto poco spazio, limitati anche da diversi problemi fisici.



Il ds gialloblù, Sean Sogliano, invece, vorrebbe portare a Verona Ebrima Colley, altro attaccante di proprietà dell'Atalanta che gioca in prestito in Turchia al Fatih Karagumruk.