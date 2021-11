Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, l'Atalanta rende note novità importanti in merito al brutto episodio di sabato pomeriggio quando, in occasione della partita con la Lazio, il portiere avversario Pepe Reina è stato colpito da alcuni oggetti. "Atalanta BC comunica che, a seguito di individuazione da parte della Questura di Bergamo dei soggetti autori del lancio di oggetti in occasione dell’incontro Atalanta-Lazio, si attiverà affinché siano applicati immediatamente i provvedimenti di inibizione all’impianto nei termini che verranno definiti dalle Autorità competenti".



Un intervento puntuale ed immediato quello del club bergamasco al quale, purtroppo, fanno da contraltare altri fatti che nulla hanno a che vedere col calcio, nelle ore di viglia della sfida di Champions League contro il Manchester United. Come riferisce l'Ansa, nella serata di ieri alcuni locali del centro cittadino sono stati oggetto di raid da parte di ultras atalantini, alla ricerca di supporters inglesi giunti a Bergamo per assistere alla partita. In particolare, una cameriera è rimasta ferita e alcuni vetri sono stati rotti dopo un lancio di fumogeni all'interno del "The Ritual". Le scene sono state filmate da alcune delle persone presenti nel pub e le immagini saranno vagliate nelle prossime ore dalla Digos.