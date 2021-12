Jeremie Boga è il grande obiettivo dell'Atalanta per gennaio. La Gazzetta dello Sport però ha raccontato che il club nerazzurro ha qualche dubbi legato alla Coppa d'Africa e al costo del giocatore, che si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Per questo, l'Atalanta sta valutando altri nomi in quel ruolo.