Sedici titolari di movimento che il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini può far ruotare a piacimento: è quanto serve alla squadra bergamasca per la prossima stagione, che la vedrà impegnata in almeno sei gare di Champions League.



CHI POTREBBE PARTIRE- Titolari e rinforzi che l'Atalanta già ha ma, col mercato alle porte, non è sicura di riuscire a trattenere: Gollini, Gosens, Malinovskyi, Muriel...qualcuno di loro potrebbe fare i bagagli. E poi c'è da far rifiatare de Roon, sempre in campo 90'.



TUTTI I NOMI- Così L'Eco di Bergamo stende i nomi dei prossimi obiettivi della dirigenza orobica: da Jeremie Boga del Sassuolo per l'attacco a Juan Musso dell'Udinese per migliorare la performance tra i pali. ​L'attaccante esterno in grado di saltare l'uomo lo potrebbe pescare dal Sassuolo, mentre in difesa, con la partenza di Caldara e la necessità di un quinto. per riproporre la retroguardia a quattro (che aiuti Toloi, Romero, Djimsiti e Palomino), l'entiurage nerazzurro avrebbe adocchiato Tomiyasu del Bologna. Un altro giocatore rossoblù che piace molto a mister Gasp, Schouten, sarebbe invece l'ideale per dare il cambio a de Roon. Non solo, potrebbe tornare all'ovile l'ex Zappacosta per completare le fasce in caso di addio del tedesco.